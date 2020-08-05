Гугл схиляється до такого визначення поняття «екстрим»: екстраординарні дії, пов'язані з небезпекою для життя.

У свою чергу, екстраординарність означає щось дуже виняткове та незвичайне. Хоча говорити про всіх важко, адже для когось навіть похід в інший район міста може видатися шаленим екстримом. Тож доцільніше сказати, що екстрим – це сукупність будь-яких дій, пов'язаних із відчуттям небезпеки.

Що штовхає нас на ризиковані рішення? Чому час від часу ми навмисно відходимо від безпечного місця подалі, додаючи у своє життя азарту? Спробуємо розібратися.

Емоції. Враження.

Коли нам не вистачає вражень, ми вирушаємо на їх пошуки. А де можна знайти свіжі враження? Звичайно, у чомусь новому й не завжди безпечному. Ризик додає враженням особливої "родзинки", що дає нам можливість "відчути себе живими" та "жити на повну".

Випробувати свої можливості.

Фізичні та психологічні. Кому не хотілося би перевірити себе на міцність? А як відомо, саме ризик і небезпека так мобілізують організм, що він стає здатним зробити більше, ніж зміг би в стані спокою.

Щастя.

Банально? Але ні. Помічали, як після пережитого стресу настає відчуття щастя? Адреналін поступається місцем ендорфінам, і щастя має якийсь винятковий присмак.

Відволіктися від проблем.

Або ж зрозуміти, що те, що було до – зовсім не проблема. Наприклад, "глюки" робочого комп’ютера в порівнянні з походом Чорногірським хребтом під час шаленої грози. Звичайно, спокійнішими ви станете не надовго, і завислий комп’ютер знову роздратує вас, але ви знатимете, що проблеми можуть бути й значно серйознішими.

Перемога над собою.

Але, мабуть, найважливіше, що дає екстрим – це відчуття перемоги, у першу чергу над своїми страхами, обмеженнями, комплексами. Екстрим допомагає нам довести собі, що ми здатні на більше. Кожному важливо це знати, щоб бути впевненим у собі. Нові виклики для себе та свого організму час від часу потрібні кожному.

Випробування власної сили та розуму.

Пошук своїх кордонів та виклик тому, що на перший погляд здається таким нереальним. І досить часто за межами чогось нереального відкриваються нові шляхи для розвитку, адже ніщо так не стимулює, як власні досягнення.

У кожного з нас є свої причини для екстриму. Свої мотиви для ризику. Та слід пам’ятати, що екстрим – це не жарти. Якщо ви обираєте цю стежку, зважте все, довіряйте власній інтуїції та не забувайте про здоровий глузд. Прислухайтеся до себе. Готуйтеся до екстриму.

Серед екстремальних видів спорту популярністю користуються бейсджампінг, ходіння по канату, скелелазіння, хеліскіінг, дельтапланеризм, дайвінг та серфінг, і за деякими заняттями буває лячно спостерігати навіть на відео.

Відчути себе птахом у небі, споглядаючи красу світу з висоти пташиного польоту, чи покататися недоторканими трасами на гірських лижах і сноуборді, стрибнувши на вершину гори з вертольота, або, можливо, підійматися скелею вгору, насолоджуючись неймовірними гірськими пейзажами. Що б обрали ви? Що полоскотало б ваші нерви, але подарувало би нереальні емоції та враження?

Зайнятись екстремальним видом спорту просто так не можна. Кожен із них передбачає довге навчання й засвоєння головних навичок і вмінь. Тому відразу стати на серф біля берегів океану чи проїхатися на борді непередбачуваними трасами вам точно не вдасться. Тривала підготовка обов’язкова. І, звісно, пройшовши довгий шлях, хочеться не лише зберігати спогади у своїй пам’яті, а й фото і відео в галереї телефона, адже їх завжди можна показати іншим, переглянути ще раз і посміхнутися. Але звичайний телефон не допоможе вам у цьому: один неправильний рух – і він уже у воді чи падає на землю. І навряд чи він продовжить функціонувати.

Тому варто обрати саме захищений телефон. Про них ми вже розповідали раніше у матеріалі. Вони витримують падіння з висоти, занурення у воду, їх можна забруднити, а потім просто промити під проточною водою. На деяких можна навіть нарізати продукти, якщо ви дуже зголодніли під час досягнення нових висот та емоцій. А ще вони здатні робити хороші фото під водою та відео під дощем.

Тому турбуйтеся про свій захист, а Sigma mobile потурбується про захищеність вашого смартфона в будь-яких екстремальних умовах. Лінійка X-treme від Sigma mobile створена саме для шукачів пригод, а підтвердженням цього є відповідність пристроїв стандарту IP68/IP69.