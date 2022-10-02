Кидало у різні сторони, але тільки не у сектор, – Бех-Романчук про яскравий дебют у потрійному

Сезон, що минув, був дебютним для Марини Бех-Романчук у потрійному стрибку. Легкоатлетка прокоментувала свою дебютну нагороду вже на першому етапі Діамантової ліги у Досі.

Бех-Романчук: У доху поїхали "свіжими" та "зеленими"

В ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу Марина Бех-Романчук розповіла про непрості умови в Досі, з якими зіткнулись легкоатлети. На спортсменів чекали сильні пориви вітру, які розкидували у секторі.

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Українка зізналась, що не могла навіть очікувати такого, що з першого разу зможе застрибнути на медаль у потрійному стрибку, адже до кінця не розуміла свій функціонал на початок сезону.

"Перед стартом сезону мала розмову зі своїми менеджерами, які запитували: "Марино, які змагання ти будеш пропускати, а де візьмеш участь?". Ми дуже довго обирали, де будемо стартувати, а де ні. Адже вибір цього сезону був у мене справді дуже великий. Щодо змагань у Досі, то поїхали туди ще "свіжими" та "зеленими". Фактично, я ще не знала, чого можу від себе очікувати. Звісно, у мене були контрольні тренування, але їх не було настільки багато, щоб зрозуміти свій функціонал до кінця. Розраховувала, що зможу розпочати сезон із 14,40 – 14,50", – розповіла Марина.

"У Досі прощувала усі особливості нового виду"

Бех-Романчук зауважив, що такий вітер допомагає у її рідних стрибках у довжину, але сильно заваджає у потрійному. Марина залишилась задоволена своїм стартом та нагородою у Досі. Адже здобути медаль у таких складних умовах потребує багато зусиль та гарної підготовки.

У Досі на легкоатлетів чекало справжнє випробування та змагання із сильним вітром. Якщо колись під час таких умов на довжині могла із впевненість сказати: "Вау, круто". То у потрійному було все навпаки, складно було впоратись із поривами вітру, який був ще однією перешкодою. Мені досі складно передати словами, наскільки сильно цей вітер перешкоджав у секторі. Мене кидало у різні сторони, але тільки не у сектор. Але зрештою вийшов дуже хороший результат, залишились лише позитивні емоції. У Досі прощупали усі особливості нового виду,

– відповіла легкоатлетка.

На жаль, через щільний графік змагань в організаторів етапу Діамантової ліги не було права на перенесення змагань через погодні умови. Лише чоловіку жердину змістили на наступний день у манеж.

"Тоді організатори Діамантової ліги скасували лише чоловічу жердину, адже такі погодні умови несли загрозу для життя спортсменів. Усі інші види провели. Про перенесення мова не йшла, адже циклон, який прийшов у Доху, приніс із собою таку погану погоду не на один день. Чекати покращення погодних умов ніхто не міг. Тому на наступний день у манеж перенесли лише жердину", – зізналась Бех-Романчук.