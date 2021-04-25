Олімпіада не за горами: ексклюзив із засновницею Академії з гімнастики Анною Різатдіновою

У вересні 2020 року Анна Різатдінова відкрила двері власної Академії художньої гімнастики. Спортсменка розповіла про розвиток під час жорсткого карантину, перші успіхи юних вихованок та майбутню Олімпіаду у Токіо – ексклюзивно у інтерв'ю Спорт24.

Розвиток Академії

Вже понад пів року відкриті двері Академії Анни Різатдінової. Спортсменка приємно здивована швидкістю її розвитку.

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За словами мами Анни, яка є заслуженою тренеркою України, для того, щоб підійняти школу з нуля потрібно, як мінімум 3 роки. Щоб підійняти дітей, підготувати хороших гімнасток, щоб на школу звертали увагу. Однак бронзовій призерці Олімпіади у Ріо-де-Жанейро вдалось зробити це значно швидше.

Ми буквально відкрилися у вересні 2020 року, а вже у лютому 2021 року відбулись перші змагання. Всі наші дітки були з медалями. Я переживала, бо це були мої перші змагання. Це був турнір "Снігова феєрія" в Києві. Там були дуже сильні діти з усіх шкіл міста,

– розповіла Анна.

Різатдінова зізналась, що сильно хвилювалась, бо такі змагання були для неї великою відповідальністю. Усі діти та батьки прийшли до чемпіонки з якимись певними очікуваннями, тому Анна не хотіла їх підвести: "Ти нікому не доведеш, що пройшло мало часу, ми ще не так багато працювали, не чекайте золотих медалей. Але ми ризикнули та зробили класний старт".

Діти були розділені на вікові групи та показали хороший результат. Перша найменша дитина виступала о 7 ранку та відразу зайняла 1 місце. Але це тільки початок, який дав зрозуміти, що Академія рухається у правильному напрямку.

Робота під час карантину

Різатдінова відверто розповіла, що Академія продовжує свою роботу під час карантинних обмежень в Україні. Щоправда, юні вихованки змушені тренуватись у режимі онлайн: "Ми змушені перейти на онлайн-навчання. Це вкрай складно. Чесно кажучи, результат далеко не той, який повинен бути. Взагалі не люблю таке онлайн навчання. Немає тактильного контакту, ти не можеш підійти до дитини, щось поправити своїми руками – ногу, руки і так далі. Тому я ненавиджу онлайн. Але ми змушені це робити, щоб діти все одно залишалися в формі".

Також Анна розповіла про відкриття філій школи в інших українських містах. Однак найбільшою перешкодою стала пандемія коронавірусу: "Філії ми планували в інших містах відкривати, але з цим карантином невідомо, як і що буде. Ми вже чекаємо, щоб це все коли-небудь закінчилося".

Психолог – важлива складова становлення спортсмена

Перша професія, яку я взагалі почала шукати для своєї Академії, це був саме психолог. По собі пам'ятаю, наскільки мені не вистачало психолога в академії. Це важливо в спорті, особливо у дитячому спорті. Тому перш за все ми знайшли саме психолога, навіть раніше, ніж тренера. Психолог приходить до нас десь 2-3 рази на місяць, дивиться на діток, спостерігає,

– сказала Різатдінова.

"Все видно на майданчику. Тоді ми звертаємося до психолога. Але найчастіше вона сама бачить по дітях, що де потрібно підкоригувати, де потрібно допомогти, тому ми багато часу цьому приділяємо. Психологи потрібні також і батьками, як не дивно. Тому що часто батьки настільки перетискають дітей, вони настільки хочуть і тренують цих дітей вдома. Коли ми це все дізнаємося, то розуміємо, звідки ростуть ноги, чому дитина затиснута і так далі. Тому якраз психолог – це неодмінна умова у спорті", – розповіла Анна.

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Про майбутню Олімпіаду у Токіо

Олімпіада не за горами. Однак чутки навколо скасування змагань все ще літають. Ми запитались у призерки Олімпійських ігор, що вона думає про головний старт у житті кожного спортсмена.

Зараз придумали вакцину та вже навіть вакцинують нашу збірну. Тому гадаю, що все-таки Олімпіада відбудеться. Я дуже на це сподіваюся. Якщо вона не відбудеться, то це може стати кінцем світу для спортсменів. Багато хто живе цією Олімпіадою, а для деяких вона й взагалі остання у кар'єрі. Тому я за те, щоб вона вже відбулася,

– розповіла спортсменка.

Також було цікаво почути, чи не жаліє Анна про те, що так рано завершила спортивну кар'єру та не залишилась бодай на ще один олімпійський цикл.

Титулована гімнастка зізналась, що не жаліє про свій вчинок. Анна завжди об'єктивно оцінювала свої сили та форму. За спиною українки участь на двох Олімпіадах, а у художній гімнастиці взагалі ніхто не йде на третю. Анна радіє, що їй таки вдалось постояти на п'єдесталі.

Ще до Олімпіади розуміла, що це буде моя остання медаль, Морально було дуже складно. Я хотіла нарешті жити нормальним життям. 17 років провести у великому спорті, взагалі не бачити нормального життя. Це вкрай складно, тому в 23 роки я почала жити заново. І ні про що точно не шкодую,

– підсумувала Анна.