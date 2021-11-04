Ексгравці Динамо та Шахтаря увійшли у топ-11 найкращих бомбардирів Ліги Європи, – Transfermarkt

Авторитетний портал Transfermarkt склав символічну збірну з найкращих бомбардирів Ліги Європи. Знайшлось у ній місце колишньому лідеру атаки Шахтаря Тайсону.

Пограли в УПЛ

Авторитетний портал зібрав 11 найкращих бомбардирів Ліги Європи, враховуючи їх позиції на футбольному полі. Не обійшлось тут і без гравців, які раніше виступали в Україні.

Дивіться також УЄФА відзначила ефектний сейв Трубіна у матчі Реал – Шахтар у Лізі чемпіонів: відео

Мова йде про бразильського вінгера Інтернасьонала Тайсона, який раніше грав за харківський Металіст та донецький Шахтар. За спиною 33-річного футболіста групи атаки є 54 матчі у Лізі Європи, де він наколотив 14 голів у ворота суперників. Також у команду включили колишнього гравця Динамо Джермейна Ленса (грав протягом 2013 – 2015 років), який зараз виступає за турецький Бешикташ – 16 результативних ударів.

Загалом усі символічна збірна забила 141 м'яч.



Збірна від Transfermarkt / Фото з instagram.com/transfermarkt_official

Цікаво, що у збірній знайшлось місце і голкіперу. Аргентинський воротар Вільярреала Хероміно Руллі відзначився одним голом у цьому єврокубковому турнірі.

Логічно, що найбільше результативних ударів у доробку двох нападників – Аріца Адуріса, який вже завершив кар'єру (28 голів), та Радамеля Фалькао з Райо Вальєкано (30 голів).