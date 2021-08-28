Ексгравець збірної України Цитаішвілі отримав дебютний виклик до збірної Грузії

Півзахисник Динамо, грузин Георгій Цитаішвілі, який на правах оренди виступає за Чорноморець, вперше зможе зіграти за збірну Грузії після отримання грузинського паспорта.

Цитаішвілі отримав свій дебютний виклик до збірної Грузії. Гравець викликаний на матчі відбору до ЧС-2022.

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Нападник казанського Рубіна Хвіча Кварацхелія через отриману травму не зможе допомогти збірній Грузії в матчах, які пройдуть у вересні. Головний тренер Віллі Саньоль вирішив викликати замість травмованого Кварацхелія Цитаішвілі.

Збірній Грузії належить зіграти зі збірними Косово (2 вересня) і Іспанії (5 вересня) в рамках відбору на чемпіонат світу-2022. Крім того, "хрестоносці" проведуть товариський поєдинок з Болгарією (8 вересня).

Що відомо про Цитаішвілі

Раніше Цитаішвілі виступав за різні юнацькі та молодіжну збірну України. Після Георгій вирішив виступати за збірну Грузії і отримав грузинський паспорт у травні 2021 року.

У цьому сезоні Георгій Цитаішвілі відіграв за Чорноморець два матчі, в яких результативними дії не відзначався.