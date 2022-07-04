Ексгравець Динамо та збірної України заговорив про можливе закінчення кар'єри

Колишній захисник Динамо та збірної України Євген Хачеріді, найімовірніше, більше не виступатиме на високому рівні. Футболіст поки що не ухвалив остаточного рішення.

Хачеріді: Швидше за все, все

Колишній захисник Динамо Євген Хачеріді роздумує над закінченням кар'єри. Він також розповів, як підтримує форму.

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Тренуюся, ходжу до зали у Києві. Варіанти продовження кар'єри? Я вже все. Швидше за все, все. Поки не знаю, ще не ухвалив рішення,

– сказав футболіст.

Що відомо про кар'єру футболіста

Останнім на цей момент клубом українця було брестське Динамо. Із січня минулого року Євген ніде не грав.

Раніше Євген встиг пограти за Олком, Волинь, київське Динамо і ПАОК. За збірну України провів 51 матч, в якому оформив 3 голи.

Раніше до нього приписували інтерес з боку ФК Лівий Берег, проте пізніше сам Євген спростував усі чутки.

28 липня захиснику виповниться 35 років.

3 липня, відбувся благодійний матч між командою зірок українського футболу та збірної Вишгородського району.

Олександр Алієв та Хачеріді зіграли у складі зіркової команди.

Поєдинок закінчився з рахунком 3:3, а у серії пенальті точнішими виявилися гравці збірної Вишгородського району – 4:1.