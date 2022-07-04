Ексгравець Динамо та збірної України заговорив про можливе закінчення кар'єри
Джерело:"Профутбол Digital"
Колишній захисник Динамо та збірної України Євген Хачеріді, найімовірніше, більше не виступатиме на високому рівні. Футболіст поки що не ухвалив остаточного рішення.
Хачеріді: Швидше за все, все
Колишній захисник Динамо Євген Хачеріді роздумує над закінченням кар'єри. Він також розповів, як підтримує форму.
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Тренуюся, ходжу до зали у Києві. Варіанти продовження кар'єри? Я вже все. Швидше за все, все. Поки не знаю, ще не ухвалив рішення,
– сказав футболіст.
Що відомо про кар'єру футболіста
- Останнім на цей момент клубом українця було брестське Динамо. Із січня минулого року Євген ніде не грав.
- Раніше Євген встиг пограти за Олком, Волинь, київське Динамо і ПАОК. За збірну України провів 51 матч, в якому оформив 3 голи.
- Раніше до нього приписували інтерес з боку ФК Лівий Берег, проте пізніше сам Євген спростував усі чутки.
- 28 липня захиснику виповниться 35 років.
3 липня, відбувся благодійний матч між командою зірок українського футболу та збірної Вишгородського району.
Олександр Алієв та Хачеріді зіграли у складі зіркової команди.
Поєдинок закінчився з рахунком 3:3, а у серії пенальті точнішими виявилися гравці збірної Вишгородського району – 4:1.