Полісся підтверджує свої амбіції: житомирський клуб підписав ексгравця збірної України та Динамо

Житомирське Полісся після впевненого виходу в УПЛ є одним з найактивніших ньюзмейкерів щодо трансферів у міжсезонні. З клубом пов'язують імена багатьох відомих футболістів, і ось один з них офіційно приєднався до команди.

Житомирський клуб підписав із 31-річним Артемом Шабановим контракт на 2 роки. Останнім клубом захисника був угорський Фехервар, за який він відіграв 11 матчів у сезоні-2022/2023.

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Новий захисник Полісся має великий досвід гри в Україні та Європі

Протягом професійної кар'єри Артем захищав кольори луцької Волині, донецького Олімпіка, київського Арсеналу, кам'янської Сталі та столичного Динамо. В Європі Шабанов виступав за польську Легію та угорський Фехервар, з якого і перейшов до команди Калитвинцева.

Футбольний клуб Полісся безперервно продовжує селекційну роботу і ми раді привітати в команді Артема Шабанова. Переконані, що досвід Артема, який він здобув, виступаючи за ФК Динамо, Легію та Фехервар, допоможе Поліссю у наступному сезоні в найвищому дивізіоні українського футболу,

– заявив генеральний директор Полісся Володимир Загурський.

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Трофеї новачка Полісся

Двічі ставав володарем Суперкубка України.

Переможець Кубка України.

Чемпіон Польщі.

. Артем Шабанов має також невеликий досвід гри за збірну України. Захисник двічі виходив на поле у складі національної команди у товариських матчах проти Естонії та Словаччини, але закріпитися у головній команді країни так і не зміг.