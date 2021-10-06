Ексфутболіст збірної України Калініченко зізнався про участь у договірних матчах

Колишній футболіст Дніпра та збірної України Максим Калініченко брав участь у договірних матчах. Колишній гравець Таврії зізнався, що брав участь у матчах з фіксованим результатом на початку своєї кар'єри.

Калініченко: У всіх легка паніка, йде середина другого тайму…

Калініченко розповів, що знає про два договірні матчі, в яких брав участь. Футболіст не уточнив про які команди йдеться, але запевнив, що це не було пов'язано з іграми на тоталізаторі.

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В одному з поєдинків, за словами Максима, його команді була потрібна перемога. Однак гравець команди-суперника, який не знав про характер матчу, несподівано забив гол.

У всіх легка паніка, йде середина другого тайму. А тут по ходу п'єси з'ясовується, що воротарю суперників теж нічого не сказали, і той тягне все як в останній раз. З горем навпіл один забили, я забив,

– згадав Калініченко.

Ексгравець збірної України згадав, що через результат нервували футболісти обох команд та навіть судді. Все ж команді Калініченка вдалося виграти.

Суперник наприкінці матчу навмисно порушив правила у штрафному проти Калініченка й команда хавбека заробила пенальті.

Виручив аут поблизу воріт. Захисник, який мене "опікав", мені прямим текстом говорить: "Біжи" – і відкриває шлях до штрафного. Я тупо біжу, мені кидають аут, а мій "опікун" в тупу валить мене ззаду. Пенальті. І тут з'ясовується, що толком ніхто не горить бажанням бити цей пенальті, адже там воротар, який "не знає",

– згадав Максим.

За словами футболіста, від забитого голу та перемоги у нього ніколи не було гіршого настрою. Також ніяких преміальних гравці не отримали.

З 1996 року Калініченко перебував у Дніпрі. У 2000 році Максим став гравцем московського Спартака. У 2008 році футболіст знову виступав за Дніпро. Через 3 роки Максим приєднався до Таврії Сімферополь, де і завершив кар'єру у 2014-у. У збірній України Калініченко провів 47 матчів і забив 7 голів.

Текст публікації Максима Калініченка

Я брав участь у договірних (говорю тільки про які знаю) двічі. Це було на зорі моєї футбольної кар'єри і не було пов'язано з іграми на тоталізаторі, про них тоді ще, слава Богу, не знали. Один взагалі не пам'ятаю, а ось другий врізався у пам'ять, як трохи комічний.

Нам потрібна була тільки перемога, боролися за виживання. І начебто все всі знають, все йде нормально, правда, забити не можемо. І тут гравець суперника метрів з 40 як дав прямо в павутину, воротар тільки очима провів.

У всіх легка паніка, йде середина другого тайму. А тут по ходу п'єси з'ясовується, що воротарю суперників теж нічого не сказали, і той тягне все як в останній раз. З горем навпіл один забили, я забив.

Але потрібен ще, а воротар прямо задовбав. Вже справа зовсім до кінця матчу, нервують всі, включаючи суддів, а зробити нічого не виходить, все, як на зло, йде через одне місце.

Виручив аут поблизу воріт. Захисник, який мене "опікав", мені прямим текстом говорить: "Біжи" – і відкриває шлях до штрафного. Я тупо біжу, мені кидають аут, а мій "опікун" в тупу валить мене ззаду. Пенальті. І тут з'ясовується, що толком ніхто не горить бажанням бити цей пенальті, адже там воротар, який "не знає".

Загалом, забили ми той пенальті. Гіршого настрою після перемоги і забитого гола у мене не було ніколи. Ну і преміальних, природно, ніхто за цю "гру" не пропонував.