Отримав "на горіхи": ексгравця Динамо, Шахтаря та Манчестер Юнайтед побили в російському барі

У неділю, 14 липня, відбувся фінал Євро-2024 між Іспанією та Англією. В одному з барів Москви, де транслювали матч, ексфутболіста, а нині спортивного експерта Андрія Канчельскіса побили.

Андрій Канчельскіс уродженець України, він грав у складі Динамо Київ та Шахтар Донецьк. Також ексфутболіст виступав за англійський гранд Манчестер Юнайтед.

Читайте також Вирішив не грати в лотерею з повістками: спортивний журналіст пішов добровольцем в ЗСУ

Інцидент в барі

Повідомляють, що Андрій сам розпочав бійку. Він деякий час сварився з одним відвідувачем бару, а потім вдарив його у щелепу. У відповідь Канчельскіс отримав також по голові і втратив свідомість.

Спочатку співробітники закладу власноруч намагались допомогти ексфутболісту, але все таки викликали лікарів. Вони виявили у Андрія травму голову і допомогли йому на місці.

Канчельскіс народився у Кропивницькому в сім'ї українки та литовця. Дебютував у Динамо, потім перейшов у Шахтар, а звідти в Манчестер Юнайтед.

Андрій Канчельскіс спочатку повномасштабного вторгнення в Україну не покинув країну-ворог. Ексфутболіст продовжує працювати експертом у студіях спортивних шоу.