"Усик – вбивця": відомий боксер назвав фаворита бою століття у хевівейті

Колишній чемпіон світу Фернандо Варгас поділився очікуваннями від поєдинку за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. Король дивізіону має визначитись 18 травня.

У травні в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Ексчемпіон світу вважає Усика фаворитом бою з Ф'юрі

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився колишній чемпіон світу в першій середній вазі Фернандо Варгас. За його словами, шанси на перемогу вищі в українського боксера.

"Вони обидва мені подобаються. Але наш менеджмент працює з Усиком, він теж вбився. Отже, ми повинні обирати наших і це Усик.

Чи вплине розсічення на Тайсона? Йому потрібно буде дуже обережним. Сподіваюсь, розсічення загоїться. Подивимось, як воно буде", – сказав Варгас.

Важливо. Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.

Варто зазначити, що Усик та Ф'юрі досі не програвали на професіональному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинка, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.