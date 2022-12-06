Краще буде за гратами: екс-підопічного Шевченка засудили до 6 років ув'язнення

Італісьйський півзахисник Дженоа Маноло Портанова отримав 6-річний термін у в'язниці. Він був визнаний винним у груповому згвалтуванні 21-річної дівчині.

Футболіст скоїв насильство з двома іншими чоловіками. Один із яких рідний дядько Портанови, якого також засудили на аналогічний термін.

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Інцидент стався 30 травня 2021 під час вечірки у Сієні. Раніше Портанову та двох інших підозрюваних було відправлено під домашній арешт. Проте після 10 місяців розслідування, яке об'єднало низку допитів та переглядів мобільних телефонів, виконувач обов'язків прокурора вирішив їх заарештувати. Портанова ж стверджував, що секс був за взаємною згодою.

Маноло Портанова – вихованець «Ювентуса» , він встиг провести за першу команду 4 матчі. У нинішньому сезоні на рахунку півзахисника 1 гол та 2 асисти у 14 матчах за "Дженоа" у всіх турнірах.