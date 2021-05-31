Еган Берналь – переможець Джиро д'Італія-2021

Колумбійський гонщик команди Ineos Grenadiers Еган Берналь став переможцем Джиро д'Італія-2021. Заключний етап до Мілана виграв його партнер по команді Філіппо Ганна.

Берналь витратив на подолання всієї дистанції 86,17:28 годин. Друге місце зайняв італієць Даміано Карузо, який відстав від лідера на 1 хвилину і 29 секунд. Третім став британець Саймон Єйтс, який відстав від Берналя на 4 хвилини і 15 секунд.

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Результати Джиро д'Італія-2021

18-річний український велогонщик команди Androni Giocattoli-Sidermec Андрій Пономарь розмістився на 67 місці в загальному заліку. Варто зазначити, що Пономарь – наймолодший учасник Джиро д'Італія за останні 90 років.