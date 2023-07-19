Найстрашніше вже за спиною: Ван дер Сар вперше звернувся до фанатів після інсульту

Нещодавно легенда Манчестер Юнайтед Едвін ван дер Сар переніс інсульт. Колишній футболіст вперше після проблем із здоров'я вийшов на зв'язок зі своїми прихильниками.

7 липня колишній воротар потрапив у лікарню через крововилив у мозку. Едвіна ван дер Сара направили у реанімацію, у якій він перебував доволі довгий час. Через шість днів дружина ексфутболіста повідомила, що стан її чоловіка стабільний, але він продовжує перебувати у відділенні інтенсивної терапії.

До теми Легенда МЮ пережив інсульт: дружина Едвіна ван дер Сара розповіла про стан здоров'я ексворотаря

Ван дер Сар: Я досі у лікарні

Лише 18 липня ван дер Сар виклав першу публікацію після жахливих проблем зі здоров'ям. Колишній генеральний директор нідерландського Аякса опублікував світлину з лікарняної палати разом із дружиною.

Легенда МЮ подякував усім за підтримку та теплі слова. Едвін розповів, що лікарі перевели його із реанімації та через декілька днів колишнього воротаря можуть виписати додому, де він продовжить своє відновлення.

Ми хочемо подякувати всім за всі чудові повідомлення підтримки. Я радий повідомити, що вже не перебуваю у відділенні інтенсивної терапії. Але я досі у лікарні. Я сподіваюся, що зможу повернутися додому наступного тижня та зробити наступний крок до свого одужання!,

– написав колишній голкіпер.

Життя ван дер Сара після кар'єри футболіста