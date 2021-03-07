Соболь забив дебютний гол за Брюгге: відео

Футболіст збірної України Едуард Соболь вперше забив гол за бельгійський Брюгге в офіційному матчі. Українець відзначився у чемпіонаті Бельгії.

Як забив Соболь

Орендований у донецького Шахтаря Соболь відзначився голом у матчі 29-го туру чемпіонату Бельгії проти Зюлте-Варегем.

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25-річний українець забив свій перший гол за Брюгге на 37 хвилині гри та зробив рахунок 2:0. Брюгге переміг 3:0.

Українець перехопив м'яч у центрі поля, обіграв суперника та пробив, коли увійшов у штрафний. Голкіпер відбив удар Едуарда, проте українець був влучним на добиванні.

Відео голу Соболя

Це перший гол Соболя за бельгійський клуб в офіційному матчі. Раніше він забивав у контрольній зустрічі проти ПСВ. У сезоні-2020/2021 український футболіст, окрім одного голу, зробив 3 асисти у 27 матчах за клуб.