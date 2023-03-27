"Установка тренера – не боятися грати футбол": гравець збірної про причини поразки в Англії

Футболіст збірної України Едуард Соболь поділився враженнями від стартового поєдинку кваліфікації до Євро-2024. Гравець запевняє, що "синьо-жовтим" ще є над чим працювати.

Збірна України програла стартову дуель збірній Англії (0:2) у рамках відбору до Євро-2024. Захисник збірної України Едуард Соболь запевняє, що в майбутньому на "синьо-жовтих" чекає тільки позитив.

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Рухатись тільки вперед

Лівий латераль збірної України розповів про просту установку на гру від тимчасового тренера "синьо-жовтих" Руслана Ротаня. Соболь запевняє, що поразка від "трьох левів" стане цінним уроком для українців, який вони засвоять, сприймуть як досвід, а в майбутньому стануть лише кращими.

Шкода, що сьогодні програли. Установка від тренера була – не боятися на полі грати у футбол, показувати те, що відпрацьовували на тренуваннях. Я вважаю, що подекуди ми дуже добре виходили з оборони, але пропустили два м’ячі та намагалися відігратися. Попереду багато поєдинків, тож будемо добиватися результатів. Матч був корисним, упевнений, що ми його розберемо й побачимо наші помилки. Будемо покращувати нашу гру й рухатися далі,

– розповів Соболь.

Також гравець збірної України порівняв сьогоднішню збірну Англії та зразка Євро-2020. Соболь віддав належне українським вболівальникам, які підтримували "синьо-жовтих" у непростому поєдинку, а також знову пообіцяв, що команда України тільки прогресуватиме.

Якщо порівнювати з Євро-2020, то Англія залишилася дуже хорошою командою. Але я вважаю, що сьогодні ми зіграли краще, ніж минулого разу, було багато добрих моментів. Нам є над чим працювати, і ми будемо вдосконалюватися. Звичайно, відчували підтримку вболівальників, дуже вдячні їм за це. Я впевнений, що ми ще будемо радувати їх результатами,

– зазначив Соболь.

Нагадаємо, що свої наступні кваліфікаційні матчі збірна України проведе 16-го та 19-го червня проти збірних Північної Македонії та Мальти. Наразі команда "трьох левів" очолює турнірну таблицю завдяки перемогам над збірною Італії та України. "Синьо-жовті" ж посідають четверту сходинку, випереджаючи Мальту, яка програла два поєдинки. А от "лазурова команда" та "червоні рисі" ділять другу та третю сходинку, маючи у активі по одній перемозі.