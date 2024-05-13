Ніхто не помітив різниці: брат-близнюк ексгравця Барселони грав замість нього у новому клубі

У лютому 2024 року Едгар Іє став гравцем Динамо Бухарест. Однак, як виявилось, замість себе футболіст відправив свого брата-близнюка.

Бухарестське Динамо в лютому підписало Едгара Іє. Понад 3 місяці клуб навіть не підозрював, що замість Едгара грав його близнюк Еделіно.

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Наразі румунська поліція розслідує, чи не змушував Едгар Іє свого брата-близнюка Еделіно грати замість нього у 5 матчах за бухарестське Динамо.

Спочатку у клубі нічого не підозрювали, однак згодом помітили, що гравець розмовляє лише португальською мовою. Сам Едгар Іє грав у Іспанії, Франції, Туреччині та Нідерландах, тому представники команди почали щось підозрювати.

Також Динамо просило ймовірного Едагара Іє показати водійське посвідчення, але гравець відмовився.

У разі офіційного підтвердження того, що замість Едгара грав його брат-близнюк Еделіно, бухарестське Динамо ризикує втратити 8 очок, зароблених у 5 матчах, які Еделіно провів замість Едгара.

Кар'єра Едгара Іє: головне

Є гравцем збірної Гвінеї, однак на юнацькому рівні грав за Португалію.

Грав за Спортінг, але у 2012 році підписав контракт з Барселоною. З "каталонцями" грав три роки.

Також виступав за такі команди як Вільярреал, Ос Белененсес, Лілль, Нант, Рабзонспор, Феєноорд і Башакшехір.