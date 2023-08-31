Наступний бій Усика відбудеться в грудні: Хірн анонсував новий поєдинок українського чемпіона

Промоутер Едді Хірн наполягає на проведенні Усиком обов'язкового захисту по лінії IBF. Цей поєдинок може зруйнувати плани щодо бою за абсолют.

Олександр Усик декласував Даніеля Дюбуа та захистив чемпіонські титули WBA, WBO та IBF у надважкій вазі. Весь світ очікує, що наступним суперником українця стане Тайсон Ф'юрі – володар поясу WBC. Суперники повинні визначити абсолютного чемпіона хевівейту. Проте протилежної думки дотримується промоутер Едді Хірн.

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Хірн вже все розпланував

На думку Хірна, Усик повинен зустрітися з його клієнтом хорватом Хрговичем. Цей бій от-от повинна санкціонувати IBF.

"Я думаю, що цього тижня буде призначено бій Усика проти Хрговича. Після Усик матиме можливість запросити відтермінування для поєдинку з кимось іншим. Єдина людина, заради бою з якою можуть зробити виняток, це, імовірно, Тайсон Ф'юрі. Але оскільки у Ф'юрі вже запланований поєдинок, ви не можете просити про відтермінування, тому я думаю, що ми повинні просто зробити це і провести бій у грудні.

Нам подобаються шанси Хрговича в цьому бою, він безперечно став кращим у своїх останніх поєдинках. Ми готові влаштувати цей бій", – сказав Хірн.