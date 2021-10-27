Джошуа погодився на бій з Усиком в Україні
Джерело:iFL TV
Олександр Усик мріє провести чемпіонський бій в Україні. Непереможний українець хоче зустрітися з Ентоні Джошуа у Києві на НСК "Олімпійський". Схоже, британець допоможе втілити мрію Усика.
Джошуа: Це була остання опція, що я поїду до України
Джошуа заявив, що про місце бою з Усиком краще запитувати його промоутерів. Втім, Ентоні запевнив, що готовий зустрітися з Олександром в Україні.
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Насправді я поїхав би в Україну, якщо потрібно. Це була остання опція, що я поїду до України,
– заявив британець.
Разом з тим, Джошуа розповів, що місце бою залежить від Усика, адже українець утримує титули чемпіона світу. Ентоні обіцяє повернути собі пояси.
"Але оскільки Усик – чемпіон, то вам треба питати його, бо, мабуть, він хоче максимізувати свій останній заробіток. Тому що я йду за цими поясами, хлопче. Усик, ти побачиш іншу енергію, інший дух суперника. Я приїду перемагати", – резюмував британець.
Усик – Джошуа: що відомо про реванш
- Усик та Джошуа зустрілися 25 вересня у Лондоні. 12-раундовий бій завершився несподіваною перемогою українця.
- Олександр ледь не нокаутував британця на останніх секундах бою і здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.
- Джошуа вже активував опцію в контракті про реванш. Команда Усика заявляє, що хоче провести бій в Україні на НСК "Олімпійський".
- Едді Хірн, менеджер Джошуа, не заперечив, що бій може відбутись у Києві. Однак у команді Ентоні налаштовані організувати поєдинок у Великій Британії.