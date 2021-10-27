Джошуа погодився на бій з Усиком в Україні

Олександр Усик мріє провести чемпіонський бій в Україні. Непереможний українець хоче зустрітися з Ентоні Джошуа у Києві на НСК "Олімпійський". Схоже, британець допоможе втілити мрію Усика.

Джошуа: Це була остання опція, що я поїду до України

Джошуа заявив, що про місце бою з Усиком краще запитувати його промоутерів. Втім, Ентоні запевнив, що готовий зустрітися з Олександром в Україні.

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Насправді я поїхав би в Україну, якщо потрібно. Це була остання опція, що я поїду до України,

– заявив британець.

Разом з тим, Джошуа розповів, що місце бою залежить від Усика, адже українець утримує титули чемпіона світу. Ентоні обіцяє повернути собі пояси.

"Але оскільки Усик – чемпіон, то вам треба питати його, бо, мабуть, він хоче максимізувати свій останній заробіток. Тому що я йду за цими поясами, хлопче. Усик, ти побачиш іншу енергію, інший дух суперника. Я приїду перемагати", – резюмував британець.

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