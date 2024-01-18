Якщо Нганну влучить у Джошуа, то поєдинок закінчиться: батько Ф'юрі оцінив шанси боксерів

Зірка ММА Френсіс Нганну немов метеор увірвався до еліти світового боксу. Франко-камерунський боєць за крок від титульного поєдинку.

Френсіс Нганну шокував світ поєдинком проти Тайсона Ф'юрі, коли ледь не переміг пихатого чемпіона WBC. Попереду 37-річного бійця очікує ще один складний іспит – бій проти Ентоні Джошуа.

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Небезпечний суперник Джошуа

Джон Ф’юрі, батько чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі, назвав сильні сторони обох боксерів. На його думку, Джошуа та Нганну мають рівні шанси на успіх. Однак британцю потрібно остерігатися удару суперзірки ММА.

"Нганну виявиться загрозою для Джошуа. Коли я побачив, як він боксує, Френсіс виглядав як людина, яка має 30 боїв у професіоналах. Якщо він вийде битися, це буде відмінний для нього вечір.

У цьому бою шанси 50 на 50. Але якщо Нганну влучить у Джошуа, то поєдинок закінчиться. Ей Джей чудово виглядав у грудні, він був іншою людиною. Джошуа був зосередженим, він хотів битися. Його рішучість була ключовим чинником.

Деякі люди стають кращими після поразки, і саме це сталося з Ей Джеєм. Він більше не відчуває тиску через свій послужний список. Тепер він близький до того, щоб стати триразовим чемпіоном світу", – заявив Ф’юрі-старший.

Зазначимо, що переможцю бою Джошуа – Нганну обіцяють поєдинок за чемпіонський титул вже цього року. Цілком ймовірно, що суперником стане абсолютний чемпіон світу, який визначиться у мегафайті Усик – Ф'юрі.

Бій між Ентоні Джошуа та Френсісом Нганну відбудеться в Саудівській Аравії 8 березня.