"Битимусь з ким завгодно": Джошуа назвав зірок хевівейту, з якими хотів провести поєдинки

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа закрив поразки від Олександра Усика. 34-річний боксер готовий до чемпіонських поєдинків.

Ентоні Джошуа назвав двох топ-боксерів сучасності, з якими хотів би провести поєдинки. Однак вболівальники та промоутери наполягають на іншій кандидатурі.

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Вболівальники мріють про бій з Тайсоном Ф'юрі

Британець не проти зробити трилогію з Олександром Усиком та провести реванш проти Енді Руїса.

"Я хотів би провести бій з Усиком, але не думаю, що він № 1 у списку бажань вболівальників.

Подивіться на мене. Ви знаєте, я битимусь з ким завгодно, і водночас промоутери хочуть, щоб я бився з певними людьми. І, як я вже говорив, бійці, з якими вони хочуть, щоб я бився, будуть з карду 5 на 5, який відбудеться 1 червня, а потім вони розглядають бій з Тайсоном Ф’юрі.

Я хотів би битися з Усиком, я б хотів битися з Руїсом, але я думаю, що вболівальники хочуть, щоб я зустрівся з Тайсоном Ф’юрі", – зауважив Джошуа.

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