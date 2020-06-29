Команди британських чемпіонів світу Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа близькі, щоб узгодити останні деталі щодо бою. Боксери повинні провести два поєдинки у 2021 році.

Узгоджено фінансову сторону

Промоутер Джошуа Едді Хірн розповів, що основна частина щодо організації бою зроблена. Про це інформує Sky Sports.

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"Основна частина зроблена – це фінансова сторона угоди. Але завжди є щось поза нашим контролем. Наприклад, боксери, які виграли свої наступні бої", – заявив Хірн.

Він додав, що провів успішні переговори з менеджером Ф'юрі Бобом Арумом.

Де відбудеться бій

Хірн розповів, де може відбутися бій Тайсоном Ф'юрі і Ентоні Джошуа.

"Всім відомо, що ми хочемо провести бій Ф'юрі – Джошуа у Великобританії. Це два британці, які позмагаються за звання абсолютного чемпіона. Але з усього світу є такий інтерес, що один з двох боїв пройде за межами Британії", – сказав Хірн.

Також Хірн сподівається, що Джошуа здобуде перемогу.

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Проблеми з організацією

На заваді проведенню поєдинку між Ф'юрі та Джошуа стоять обов'язкові претенденти.

Джошуа повинен захистити титули WBA, WBO, IBF проти Кубрата Пулєва та Олександра Усика.

Натомість Ф'юрі має захистити титул WBC у боях з Деонтеєм Уайлдером і Ділліаном Уайтом.