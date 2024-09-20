Джошуа та Дюбуа провели зважування та фінальну битву поглядів напередодні мегафайту

Колишні суперники Олександра Усика Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа проведуть поєдинок у Лондоні. На кону бою стоятиме пояс чемпіона IBF, яким володів український боксер.

Напередодні грандіозного поєдинку британці провели традиційну церемонію зважування та фінальну битву поглядів. За подією слідкували тисячі любителів боксу, повідомляє 24 Канал.

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Джошуа та Дюбуа готові до бою

Спочатку боксери пройшли контрольне зважування. Ей-Джей виявився майже на два кілограми важчий за "Динаміта":

Вага Джошуа – 114,53 кілограма

Вага Дюбуа: 112,76 кілограма

Відео церемонії зважування

Після цього суперники провели фінальну битву поглядів. Обидва боксери виглядали дуже спокійними та впевненими. Ей-Джей навіть трішки посміхався, дивлячись в очі Дюбуа.

Відео фінальної битви поглядів

Нагадаємо, що бій Джошуа – Дюбуа відбудеться 21 вересня на лондонському стадіоні "Вемблі". Організатори битви очікують 96 тисяч глядачів. Серед них будуть українець Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі. Цілком ймовірно, що суперники зустрінуться за лаштунками бою.