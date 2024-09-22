Тотальна перевага чемпіона: статистика ударів бою Джошуа – Дюбуа

Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіону Ентоні Джошуа зазнав нищівної поразки у поєдинку проти Даніеля Дюбуа. Вболівальники на "Вемблі" та біля телеекранів вперше побачили такого безпорадного Ей-Джея.

У суботу, 21 вересня, у Лондоні на стадіоні "Вемблі" відбулося грандіозне шоу за участю топ-зірок хевівейту. Видовищний мегафайт Джошуа – Дюбуа виправдав усі сподівання любителів боксу, пише 24 Канал.

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Статистика на користь чемпіона IBF

Володар поясу IBF Даніель Дюбуа ефектно захистив титул, від якого добровільно відмовився Олександр Усик. "Динаміт" нокаутував Джошуа, тричі відправивши його в нокдаун.

Колись грізний Ей-Джей виглядав безпорадним у присутності понад 90 тисяч глядачів на легендарному стадіоні "Вемблі". Дюбуа переважав суперника за активністю та потужністю ударів.

Джошуа тричі побував у нокдаунах – у першому, третьому та четвертому раундах. А на початку п'ятого відрізка "Динаміт" нокаутував 34-річного боксера.

Статистика бою повністю підтверджує тотальну перевагу Дюбуа. Чемпіон завдав 196 ударів, з них точними були 79 (40,3%). Джошуа відповів 117 ударами, з яких 32 влучили у ціль (27,4%).

Зі 100 джебів Дюбуа влучними виявилися 30 (30%). У Ентоні лише 18 результативних із 82 (22%). Щодо силових ударів, то статистика наступна: Даніель виконав 49 із 96 (51%) таких ударів, а Джошуа – 14 із 35 (40%).

Статистика ударів / фото Compubox

Після поєдинку Дюбуа оголосив про бажання провести реванш з Усиком. А от Джошуа сподівається реваншуватися за ганебну поразку на "Вемблі".