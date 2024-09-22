Розмазав, як котлету: мережу шокувало фото обличчя Джошуа піcля удару Дюбуа

Британський боксер Даніель Дюбуа підтвердив свій статус одного з найнебезпечніших панчерів світу. Чемпіон IBF у надважкій вазі під час поєдинку на "Вемблі" знищив Ентоні Джошуа.

Даніель Дюбуа створив сенсацію у Лондоні, нокаутувавши Ентоні Джошуа. "Динаміт" захистив титул IBF у надважкій вазі, пише 24 Канал.

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Неймовірний удар Дюбуа

Ей-Джей нічого не зміг протиставити агресивній манері бою Дюбуа. Ексчемпіон світу постійно пропускав руйнівні удари у виконанні "Динаміту".

Джошуа тричі побував у нокдаун – у першому, третьому та четвертому раундах. Знесиленого Ентоні Даніель добив у п'ятому відрізку поєдинку.

У мережу потрапило фото одного з ударів Дюбуа, який потрапив в обличчя Джошуа. Страшна гримаса Ей-Джея шокувала вболівальників.

Фото з поєдинку Джошуа – Дюбуа / Getty Images, скриншоти з відео

Зазначимо, що Даніель Дюбуа здобув 22 перемоги у професійній кар'єрі, в тому числі 21 – нокаутом. 27-річний британець зазнав двох поразок – у 2020 році від Джо Джойса та у 2023 році від Усика. Тоді українець відправив "Динаміта" в нокдаун у 8 та 9 раундах.