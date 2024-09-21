Великий вечір боксу в Британії: де і коли дивитись Джошуа – Дюбуа

У суботу вночі, 21 вересня, Ентоні Джошуа зустрінеться із Даніелем Дюбуа у поєдинку за чемпіонський титул IBF у надважкій вазі. Бій відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Даніель Дюбуа спробує захистити пояс за версією IBF у чемпіонському поєдинку із Ентоні Джошуа. До вашої уваги, де і коли дивитись титульний бій між британськими боксерами, повідомляє 24 канал.

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Де і коли дивитись бій Джошуа – Дюбуа

Чемпіонський поєдинок між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа зможуть переглянути глядачі із України. Пряма трансляція бою відбудеться на стримінговому сервісі DAZN.

Це єдина платформа, яка транслює поєдинок Джошуа – Дюбуа. DAZN доступний на Smart TV.

Двобій за титул IBF між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа одна з найголовніших подій цієї осені у Великій Британії. Два топові боксери у надважкій вазі будуть змагатись за чемпіонський пояс на головній арені країни – "Вемблі".

Орієнтовний час початку поєдинку Джошуа – Дюбуа не раніше, ніж о 23:55 за київським часом.