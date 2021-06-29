Джошуа довго міркував над боєм з Усиком – для нього це ризик, – промоутер Красюк

Промоутер українського важковаговика Олександра Усика (18-0, 13 КО) Олександр Красюк поділився подробицями організації бою з володарем титулів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Промоутер пояснив, чому цей бій потрібніше українцю і розповів, як йшли переговори з Едді Хірном.

До слова Чекаємо офіційно оголошення, – Усик про бій з Джошуа

"З Хірном ми мали нормальний досвід роботи ще під час підготовки до бою з Тоні Белью. Ми, звичайно, не 10 хвилин домовлялися, але у нас не було інтенсивних дебатів, один одного в мас-медіа ми не покривали, як деякі інші учасники. Ми домовилися про все в здоровому глузді, зрозуміли, де реальність, які кордони, за які виходить буде абсурдом", – сказав промоутер.

Цей бій для Джошуа крок назад, оскільки він перемагав Кличка, завоював кілька поясів, було накачування з приводу бою тисячоліття, а тепер йому потрібно перебудуватися і побитися з колишнім абсолютним чемпіоном в іншій вазі, а також з Олімпійським чемпіоном,

– заявив Красюк.

Що відомо про бій Усик – Джошуа