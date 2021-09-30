Джошуа був наляканий, – колишній чемпіон світу з боксу про перемогу Усика

Енді Руїс, американо-мексиканський важковаговик, вважає що Ентоні Джошуа не мав плану на бій з Усиком та був занадто самовпевнений.

"Так, я був здивований. Думав, Джошуа відбоксує з ним, як зі мною в реванші. Але він стояв немов укопаний. В бою зі мною він активно накручував кола по рингу, а якщо отримував, то відразу ж хапав мене і клінчував. Тобто у нього була стратегія на бій. А в бою з Усиком щось пішло не так. З глузду з'їхати, я гадав, що Джошуа його поб'є", – висловився Руїс, який став неочікуваним кривдником британця в 2019 році.

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Також Руїс сказав, що Джошуа варто взяти провину за програний бій на себе.

"Звинувачувати можна кого завгодно. Але набагато краще для бійця – навчитися брати на себе відповідальність. Вважаю, стратегія була невірною. Допускаю, що була допущена недооцінка. Думаю, Джошуа залишиться в обоймі. Думаю, він залишиться топовим бійцем. У бою він виглядав трохи наляканим, задкував. Не здивуюся, якщо йому було незручно боксувати з лівшею. Не здивуюся, якщо йому було незручно реагувати на всі ці рухи Усика. Мені здалося, що обидва могли відпрацювати крутіше. Але в будь-якому випадку мої поздоровлення Олександру", – додав Руїс.

Варто нагадати, що 25 вересня Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став володарем титулів чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). В контракті між бійцями прописаний пункт про матч-реванш.