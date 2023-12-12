Кінець величної історії: легендарний футболіст оголосив про завершення кар'єри

Легендарний захисник збірної Італії Джорджо К’єлліні прийняв рішення повісити бутси на цвях. Останні півтора року кар'єри К’єлліні грав в MLS за Лос Анджелес.

Колишній захисник збірної Італії та низки італійських клубів Джорджо К’єлліні оголосив про завершення футбольної кар'єри. Про це рішення 39-річний гравець повідомив у своїх соцмережах, також опублікувавши ефектний відеоролик.

Читайте також: Згодом програв фінал: К'єлліні нахабно віднісся до опонента, підло давши волю емоціям – відео

К’єлліні: Настав час почати нові глави

Футболе, ти був найкрасивішою та найінтенсивнішою подорожжю в моєму житті. Ти був для мене всім. З тобою я пройшов унікальний і незабутній шлях. Проте тепер настав час почати нові глави, зіткнутися з новими завданнями і написати нові, важливі та цікаві сторінки життя,

– написав К’єлліні.

Головним досягненням Джорджо К’єлліні є перемога в складі збірної Італії на Євро-2020. Також він 9 разів ставав чемпіоном Італії в складі Ювентуса, а ще виграв по 5 разів Кубок та Суперкубок Італії.

Останнім клубом Джорджо К'єлліні став американський Лос-Анджелес. Раніше він також пограв в Серії А за Ліворно і Фіорентину.