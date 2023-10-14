Показав голу дупу глядачам: Ф'юрі-старший перевершив свого скандального сина – кумедне відео

Батько "Циганського короля" Джон Ф'юрі "відзначився" черговою скандальною витівкою. Схоже, що старший Ф'юрі вирішив збільшити свою популярність.

Заради розкрутки бою свого молодшого сина Томмі Ф'юрі з блогером KSI батько готовий на все. Навіть демонструвати свої оголені частини тіла.

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Нова витівка батька "Жадібного пуза"

Під час пресконференції, яка була присвячена бою молодшого сина з блогером, Ф'юрі-старший знову зробив скандал. Коли Томмі спокійно спілкувався з представниками медіа, його батько зняв штани та показав свою голу дупу усім присутнім в залі. Глядачі вимушені були дивитися на це шоу, хоча такий перформанс призначався представникам KSI. Цікаво, що в пряму трансляцію цей момент не потрапив.

Батько Ф'юрі зняв штани на пресконференції: дивіться відео

Нагадаємо, що під час битви поглядів боксерів неадекватний батько Ф'юрі почав бити скляну перегородку, використовуючи свої кулаки та голову.

До слова, виставковий бій Томмі Ф'юрі з блогером KSI відбудеться 14 жовтня у Манчестері.