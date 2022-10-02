Джокович зіграв у теніс на інвалідному візку в Тель-Авіві: відео зворушливого вчинку тенісиста

Сербський тенісист Новак Джокович відзначився в Тель-Авіві благородним вчинком. Він зіграв в теніс на інвалідному візку з ізраїльтянином Елаєм Чайотом.

Сам же тенісист прокоментував гру з Чайотом та подякував йому. Організатори турніру в Ізраїлі опублікували щемливе відео.

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Джокович не лише феєрить в Тель-Авіві, а й допомагає

Здорово було зіграти з тобою, Елай,

– написав у своїх соцмережах Джокович.

Щемливе відео

Джокович виступає в Тель-Авіві на турнірі категорії ATP-250. Він дійшов до фіналу, де зіграє з чемпіоном US Open-2014 хорватом Марином Чилічем.

Джокович та Чиліч мають 20 очних поєдинків. Поки рахунок 18-2 на користь серба. Останній матч відбувся у грудні минулого року в рамках Фіналу Кубка Девіса. Новак проведе світу 127-й фінал в АТР-серії (88 титулів), а Марін – 36-ий фінал (20 титулів).

Для Джоковича турнір у Тель-Авіві став першим на рівні ATP після перемоги на Вімблдоні – 2022.

Що відомо про гравця

Чайот є професійним гравцем у теніс на візку. Він перебуває на 29-й позиції в рейтингу ITF.

Їхній тренувальний матч відбувся перед фіналом турніру АТР 250 у Тель-Авіві, в якому Джокович зіграє проти Маріна Чилича

На відміну від відкритих змагань на візках, у квадах немає розділення на чоловічий і жіночий турніри. Він вважається змішаним, проте участь беруть переважно чоловіки. У тенісі на візках дозволено, аби м'яч двічі відбився від корту перед прийомом удару.