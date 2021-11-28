Джокович може пропустити Australian Open через "проблеми" з вакцинацією

Дев'ятиразовий переможець Australian Open Новак Джокович ризикує пропустити турнір у 2022 році. Джокович досі не розкрив свій статус вакцинації, що може стати на заваді його поїздці до Австралії. На Australian Open зможуть виступити тільки вакциновані гравці.

У Джоковича визнають лише китайську та російську вакцини

Срджан Джокович, батько тенісиста, відповів на запитання, чи його син поїде на Australian Open-2022. У команді першої ракетки світу вважають, що обов'язкова вакцинація – це шантаж.

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Я вважаю, що вакцинація – особиста справа кожного, ніхто не має права лізти у чуже життя, це прописано у конституції. Не знаю, чи він розповість про свій статус вакцинації, але я думаю, що ні. Я нічого не знаю і навіть якби знав, нічого б вам не сказав. Він має право робити, що хоче,

– сказав батько тенісиста.

Він розповів, що Новак Джокович, ймовірно, не зіграє в Мельбурні за чинних умов. Наразі немає інформації, чи Новак вакцинувався.

"Було неприємно чути заяви керівників австралійських штатів, які наважилися вказувати дев'ятиразовому чемпіону Australian Open. Новак хотів би поїхати, але після шантажу і за таких умов, мабуть, не поїде. У всякому разі, я не поїхав би. Але він мій син і сам все вирішить", – сказав Срджан Джокович.

У штаті Вікторія, де відбудеться Australian Open, схвалено лише три вакцини – Moderna, AstraZeneca та Pfizer.

Батько тенісиста це обурило й він хоче, щоб більшість країн світу визнали російську та китайську вакцини. Тоді, як каже Срджан, Джокович вакцинується.

А що таке визнана вакцина, містере Крейг? Російську вакцину не визнано? За нашими критеріями, лише китайську та російську вакцини можна вважати визнаними. 90% всього світу – прихильники громадянських свобод. Нам потрібні російська та китайська вакцини. Визнайте їх, і ми із задоволенням вакцинуємось,

– резюмував батько Джоковича.