Джокович четвертий раз поспіль переміг на Вімблдоні та обійшов за титулами Grand Slam Федерера

На тенісному турнірі Вімблдон визначився переможець у чоловіків. Ним четвертий раз поспіль став серб Новак Джокович.

У фіналі Джокович у чотирьох сетах обіграв австралійця Ніка Кірьоса 3:1. А сам матч між ними тривав понад три години.

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Варто відзначити, що в перших трьох сетах було лише по одному брейку. І його автор забирав собі сет в актив. У першому сеті це вдалося зробити Кірьосу, а у двох наступних – Джоковичу.

А от вже в четвертому сеті обидва тенісисти виявилися непоступливими, тож справа дійшла до тай-брейка, де Джокович таки дотис суперника.

Новак Джокович – Нік Кірьос 3:1 (4:6, 6:3, 6:4, 7:6)

Для Джоковча це четверта поспіль перемога на турнірі в Лондоні. І сьома перемога на Вімблдоні загалом. Він тут перемагав також у 2011, 2014, 2015, 2018, 2019 та 2021 роках (у 2020 році турнір не проводиться через пандемію коронавірусу)

Окрім того, це 21-й титул Grand Slam для 35-річного серба. І за цим показником він обійшов швейцарця Роджера Федерера. Більше титулів лише в іспанця Рафаеля Надаля – 22.

Попри перемогу на турнірі, Джокович опуститься з третього місця в рейтингу одразу на сьоме. Все через те, що в ATP вирішили не нараховувати очки за турнір, коли організатори Вімблдону вирішили не допустити російських та білоруських тенісистів. Зробили вони це після того, як росія розпочала війну проти України, а білоруська влада підтримала її.

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