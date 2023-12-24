Коштів вистачить на нові трофеї: британський мільярдер став співвласником Манчестер Юнайтед

Один з найуспішніших клубів Англії Манчестер Юнайтед досяг угоди з Сером Джимом Реткліффом щодо придбання чверті акцій. Успішний бізнесмен матиме вплив на футбольні операції клубу.

В офіційній заяві Манчестер Юнайтед повідомляється, що компанія INEOS, якою володіє Сер Джим Реткліфф, придбає 25% акцій класу В та 25% акцій класу А. Таким чином, клуб отримає додаткові 300 мільйонів доларів інвестицій.

Читайте також Зробили подарунок Зінченку: Ліверпуль не зумів обіграти кризовий Манчестер Юнайтед – відео

Вигідна угода Манчестер Юнайтед

Завершення угоди відбудеться після отримання усіх дозволів, в тому числі від Прем'єр-ліги. Джим Реткліфф прокоментував непересічну подію в історії клубу. Він зазначив, що з дитинства вболівав за "червоних дияволів".

Як уродженець Манчестера і прихильник клубу протягом усього життя, я дуже радий, що ми змогли домовитися з правлінням Манчестер Юнайтед про угоду, яка делегує нам відповідальність за управління футбольними операціями клубу. Хоча комерційний успіх клубу завжди забезпечував наявність коштів для завоювання трофеїв найвищого рівня, останнім часом цей потенціал не був повністю розкритий,

– сказав Реткліфф.

Мільярдер пообіцяв повернути Манчестер Юнайтед на вершину англійського, європейського та світового футболу.

Що відомо про нового співвласника МЮ

Джим Реткліфф народився у 1952 році у сім'ї столяра та робітниці бухгалтерії.

Після закінчення Бірмінгемського університету працював у нафтових компаніях.

У 1998 році Реткліфф заснував хімічну компанію INEOS.

У 2018 році він був найбагатшою людиною Великої Британії. Його активи оцінювалися у 21 мільярд фунтів.

Компанія Реткліффа давно інвестує гроші у спорт. Британець володіє швейцарським клубом Лозанна, парусною командою та велокомандою.

У 2022 році Реткліфф планував придбати Челсі, але його пропозиція була відхилена. Після цього він зосередився на придбанні МЮ.

Манчестер Юнайтед провально проводить сезон 2023/24. Після 18 зіграних турів манкуніанці набрали 28 очок та займають 8 місце в АПЛ. Від зони єврокубків їх віддаляють 6 балів.