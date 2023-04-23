"Танк" переїхав "Короля Райана": Девіс фінішував Гарсію у видовищному бою – відео нокауту

Бій двох непереможених топ-зірок сучасного боксу був одним з найочікуваніших у 2023 році. І поєдинок виправдав сподівання уболівальників.

У ніч з 22 на 23 квітня на арені T-Mobile Arena у Лас-Вегасі відбувся супербій між двома непереможеними бійцями – регулярним чемпіоном WBA у легкому дивізіоні Джервонтою Девісом та Райаном Гарсією, який виступає у суперлегкій вазі. Суперники виступають у різних вагових категоріях, тому вони домовилися про поєдинок у договірній вазі (до 61,7 кг), пише 24 Канал.

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Впевнена перемога Девіса

Бій традиційно розпочався з розвідки. Гарсія зайняв центр рингу, тримаючи Девіса на безпечній відстані. У другому раунді "Король Райан" почав діяти агресивніше, але на останній хвилині пропустив оверхенд та вперше опинився в нокдауні. Втім, Гарсія швидко підвівся і бій продовжився.

Відео першого нокдауну

Натхненний успіхом Джервонта пішов уперед. Було видно, що "Танк" пристрілявся і навіть розбив ніс опоненту. Гарсія зумів відповісти у шостому раунді. Він двічі влучив правими бічними, але Девіс витримав потужні удари.

Розв'язка настала у 7-му раунді. Джервонта завдав потужного удару по корпус, після якого Гарсія різко став на коліно та не зміг продовжити поєдинок – нокаут.

Девіс нокаутував Гарсію

Поєдинок двох суперзірок завершився перемогою Джервонти Девіса. "Танк" збільшив свою виграшну серію до 29 поєдинків, 27 з яких завершилися нокаутом.

Райан Гарсія зазнав першої поразки у професійній кар'єрі.

Результат бою