Мізерний час Маліновського: Дженоа мінімально переграла аутсайдера Серії А

У 12-му турі Серії А Дженоа приймала Верону. Господарі поля забили єдиний гол, який і визначив переможця зустрічі.

Руслан Маліновський залишився на лаві запасних Дженоа. Під завісу першого тайму "грифони" розмочили нулі на табло. На 44-й хвилині Раду Дрегушін вивів господарів уперед 1:0, пише 24 Канал.

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Перемога "грифонів" без внеску українця

Цілого другого тайму не вистачило обом командам, аби забити бодай ще один гол.

Маліновський вийшов на футбольне поле лише на 86-й хвилині. А Дженоа дотримала переможний мінімальний рахунок на табло 1:0 до фінального свистка.

Внеску Руслана у перемогу "грифонів" майже немає. Український півзахисник взяв участь вже в 11-ти поєдинках поточного сезону-2023/2024. Раніше Маліновський відзначився двома асистами у двох поспіль матчах. Однак тепер українець знову замовчав.

Дженоа після 12-ти турів йде на 13-му місці у турнірній таблиці Серії А, набравши 14 балів. Верона ж продовжує йти у зоні вильоту з італійської першості, в її активі 8 очок.

У наступному турі Дженоа зіграє на виїзді проти Фрозіноне (26 листопада).