Маліновський оформив ефектний асист п'яткою за Дженоа у Кубку Італії: переможне відео

У середу, 1 листопада, Дженоа провела свій матч другого кола Кубка Італії. Лише у додаткових таймах "грифонам" вдалось вийти у наступний раунд турніру.

Дженоа – Реджана 2:1

Голи: Хапс, 53, Гудмундссон, 99 – Варела Джаманка, 37

Руслан Маліновський розпочав кубкове протистояння на лаві запасних господарів. Вже у першому таймі Реджана доволі несподівано першою повела у рахунку після голу на 37-й хвилині зустрічі, повідомляє 24 Канал.

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У перерві головному тренеру вдалось знайти потрібні слова та донести їх у голови своїх футболістів. Вже через 8 хвилин після початку другої половини матчу "грифони" зрівняли цифри на табло 1:1. Голом відзначився Хапс.

Команди не змогли визначити сильнішого в основний час, тому поєдинок перевели у додаткові 15-хвилинні тайми.

На 97-й на полі з'явився наш Руслан Маліновський, який змінив у складі Дженоа Гальдамеса.

Лише дві хвилини гри знадобилось українському півзахиснику, аби відзначитись результативною дією, як у підсумку стала переможною. Маліновський віддав крутий асист п'яткою на Гудмундссона, який вивів "грифонів" уперед 2:1.

Відео асисту Маліновського у переможному голі Дженоа

До кінця поєдинку Реджані так і не вдалось бодай зрівняти рахунок. Дженоа здобуло домашню перемогу 2:1 та вийшло у наступний раунд Кубка Італії.

Маліновський у другому матчі поспіль оформлює гольовий асист (за 9 поєдинків), який приносить перемогу його команді. І знову спрацювала зв'язка Маліновський – Гудмундссон.

Нагадаємо, що Маліновський виступає за "грифонів" в оренді із середини серпня 2023-го року. Однак у Дженоа є опція викупу контракту українця.