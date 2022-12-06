Не протримався і року: наступнику Шевченка в Дженоа вказали на двері

Німецький фахівець Александер Блессін залишив посаду головного тренера італійської Дженоа. Результати команди не задовольнили керівників клубу.

Італійський клуб Серії В Дженоа офіційно повідомив на своєму сайті про звільнення з посади головного тренера Александера Блессіна. Німецький фахівець очолював "грифонів" з 19 січня, коли замінив на цьому посту Андрія Шевченка.

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Керувати діями першої команди найближчим часом буде Альберто Джиралдіно. Колишній гравець збірної Італії у 2012 – 2014 роках захищав кольори "грифонів", а крім того виступав за Мілан, Фіорентину, Болонью, Парму та низку інших клубів.

, що в 2007 році Альберто Джиралдіно, який тоді грав за Мілан, забив два голи у ворота Шахтаря в рамках матча Ліги чемпіонів. Той поєдинок "червоно-чорні" виграли з рахунком 4:1.

Після 15 турів Дженоа посідає 5 місце в Серії В, маючи в своєму активі 23 пункти. Очевидно, що незадовільні результати стали причиною звільнення Блессіна.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко очолював Дженоа із 7 листопада 2021 року до 15 січня 2022-го. Під його керівництвом команда виграла лише один кубковий матч, 7 матчів програла, тричі — зіграла внічию. Контракт із Шевченком Дженоа розірвала лише у вересні.