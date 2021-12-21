Дженоа Шевченка зіграє проти Аталанти Маліновського: де та коли дивитися онлайн матч Серії А
21 грудня 2021 , 01:02Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Дженоа Андрія Шевченка 21-го грудня прийме Аталанту Руслана Маліновського у 19-у турі Серії А. Переглянути гаряче протистояння Шевченка та Маліновського зможуть українські вболівальники.
Дженоа – Аталанта: де дивитися
Поєдинок Дженоа – Аталанта відбудеться у Генуї на арені "Стадіо Луїджі Ферраріс". Початок гри о 21:45.
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