Неповторний Джекі понесе вогонь перед відкриттям Паралімпіади-2024 в Парижі

Невдовзі розпочнуться Паралімпійські ігри-2024 в Парижі. Стало відомо, що одним з тих, хто понесе паралімпійський вогонь перед церемонією відкриття, буде відомий актор жанру бойовіків.

Відомий гонконгський актор з дитинства, Джекі Чан, буде одним із факелоносців перед церемонієй відкриття Паралімпіади-2024. Також братимуть участь французька акторка Ельза Зільберштейн та хореограф Бенжамін Мільп'є.

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Вогонь з Великої Британії прибув у Францію

Паралімпійський вогонь було запалено у Сток-Манделі, у місті-засновнику паралімпійського руху. Потій його переправили через тунель під протокою Ла-Манш. Прийняла його французька фехтувальниця на візку – Емманель Ассман.

Нести вогонь почнуть за декілка години до початку Ігор-2024. Його було поділено на 12 частин, які пронесуть 1000 факелоносців у п'ятидесяти містах. Усі учасники крокуватимуть у Париж на церемонію відкриття.

Паралімпійські ігри-2024 розпочнеться 28 серпня та завершеться восени, 8 вересня. Україну на Паралімпіаді-2024 представлять 140 спортсменів.