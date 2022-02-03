Маршрут марафону олімпійського вогню проклали й через Велику китайську стіну. Для цього обрали Бадалін – найбільш відвідуваний туристами відрізок Великого китайського муру, що за 75 кілометрів від Пекіна.

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Там близько 40 факелоносців подолали майже 1,47 кілометра.

Одним з тих, кому довірили пронести факел, був актор Джекі Чан. Варто додати, що він був факелоносцем і під час літньої Олімпіади-2008, яка теж відбулася в Пекіні.

Відкриття Олімпіади-2022 відбудеться 4 лютого в Пекіні на національному стадіоні "Пташине гніздо".