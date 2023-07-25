Не витримав російського терору: легіонер Динамо гратиме в чемпіонаті Бельгії

Нідерландський легіонер Джастін Лонвейк залишив табір "біло-синіх". В наступному сезоні хавбек захищатиме кольори Андерлехта.

Київське Динамо офіційно оголосило про відхід Джастіна Лонвейка. 23-річний півзахисник на правах оренди гратиме за бельгійський Андерлехт.

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Легіонерам складно пристосуватись до російського терору

Орендна угода розрахована на один рік. Після завершення сезону Андерлехт матиме опцію викупу гравця.

Нагадаємо, що Лонвейк приєднався до киян у вересні 2022 року. Динамо заплатило данському Віборгу за трансфер хавбека 1,5 мільйона євро.

У минулому сезоні нідерландець зіграв 18 матчів, забив 1 гол та віддав 1 асист. Головний тренер киян Мірча Луческу розраховував на Лонвейка.

Проте нідерландський легіонер наприкінці травня залишив розташування "біло-синіх". Це збіглося з російським терором столиці України, коли майже щодня по Києву завдавалися удари ракетами та "Шахедами". Лонвейк не очікував, що йому доведеться чути кожної ночі вибухи, а його рідним хвилюватися за його життя. Тож нідерландець прийняв рішення не повертатися до Києва.

Зазначимо, що Андерлехт невдало завершив минулий чемпіонат. Найтитулованіший клуб Бельгії фінішував на 11 місці.