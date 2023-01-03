Недоречне селфі: президент ФІФА Джанні Інфантіно потрапив у скандал на похоронах Пеле – фото

Голова міжнародного футболу випромінював позитивний настрій під час прощання із легендою футболу. Джанні не відмовляв у селфі прямо біля труною з Пеле.

В кінці минулого року помер "Король футболу" Пеле. 82-річна легенда довго боровся з раком, який так і не зміг перемогти.

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2 січня пройшла церемонія прощання зі знаменитим бразильцем. Труну з тілом Пеле доставили на стадіон Сантоса, а серед віп-гостей був і президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Під час прощальної церемонії голова міжнародного футболу відзначився неоднозначною і дивною поведінкою. Вболівальників обурила посмішка Інфантіно прямо перед відкритою труною з Пеле.





Джанні не цурався веселитись та фотографувався із іншими гостями. Таким чином, голова ФІФА вкотре показав свою безпринципність та нехтування правилами цивілізованої спільноти.

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Раніше Інфантіно закликав Україну та Росію припинити вогонь попри те, що наша країна окупована. А пізніше ФІФА не дозволила Президенту України Володимиру Зеленському виступити із закликом до миру перед фіналом ЧС-2022.