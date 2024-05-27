"Зараз ми не думаємо про поєдинки": тренер Нганну розповів про життя боксера після втрати сина

Дьюї Купер прокоментував, як Френсіс Нганну переживає втрату сина. Боксер поки не думає про бої.

30 квітня стало відомо про смерть 18-місячного сина Френсіса Нганну. Подробиці та причини смерті досі невідомі.

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Нганну не битиметься найближчий час

Тренер боксера зазначив, що той поки не думає про бої, оскільки досі не може змиритися зі смертю сина.

Нганну втратив 18-місячного сина лише місяць тому, тому зараз ми навіть не думаємо про поєдинки. Моє серце та дух все ще з ним. Він перебуває в процесі зцілення від найтрагічнішого, що може статися з батьками. Немає нічого більш трагічного, ніж смерть вашої дитини. Ви знаєте природний порядок речей. Ми повинні піти раніше за наших дітей, тому, коли трапляється щось подібне, я не впевнений, що можна оговтатися від чогось настільки травматичного,

– розповів Купер.

Також він додав, що Нганну приймає втрату день за днем і побажав йому зцілення і змоги якось жити з цим.

Відзначимо, що Френсіс Нганну висловив бажання вийти на ринг з майбутнім суперником Олександра Усика – Тайсоном Ф'юрі.