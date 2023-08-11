Карколомний поворот у кар'єрі: один з найсильніших легіонерів Динамо відправився у Вірменію

Конголезький форвард Дьємерсі Мбокані вирішив, що йому ще зарано вішати бутси на цвях та поїхав підкоряти чемпіонат Вірменії. В послугах бомбардира зацікавлений місцевий клуб Ноа.

Під час своєї багаторічної кар'єри Дьємерсі Мбокані змінив 12 клубів. Найближчим часом 37-річний футболіст підпише контракт з єреванським Ноа.

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Ексдинамівець гратиме в чемпіонаті Вірменії

У минулому сезоні Мбокані виступав у другому дивізіоні Бельгії, де захищав кольори клубу Васланд-Беверен. Нападник продемонстрував досить високу результативність, забивши 16 голів у 24 матчах. Після завершення сезону Мбокані отримав статус вільного агента.

Для продовження кар'єри таранний форвард обрав восьму команду вірменської Прем'єр-лізі. До речі, одноклубниками Мбокані будуть вихованець донецького Шахтаря Артур Міранян та колишній гравець кам'янської Сталі Артур Даніелян.