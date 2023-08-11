Карколомний поворот у кар'єрі: один з найсильніших легіонерів Динамо відправився у Вірменію
Джерело:Arménie Football
Конголезький форвард Дьємерсі Мбокані вирішив, що йому ще зарано вішати бутси на цвях та поїхав підкоряти чемпіонат Вірменії. В послугах бомбардира зацікавлений місцевий клуб Ноа.
Під час своєї багаторічної кар'єри Дьємерсі Мбокані змінив 12 клубів. Найближчим часом 37-річний футболіст підпише контракт з єреванським Ноа.
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Ексдинамівець гратиме в чемпіонаті Вірменії
У минулому сезоні Мбокані виступав у другому дивізіоні Бельгії, де захищав кольори клубу Васланд-Беверен. Нападник продемонстрував досить високу результативність, забивши 16 голів у 24 матчах. Після завершення сезону Мбокані отримав статус вільного агента.
Для продовження кар'єри таранний форвард обрав восьму команду вірменської Прем'єр-лізі. До речі, одноклубниками Мбокані будуть вихованець донецького Шахтаря Артур Міранян та колишній гравець кам'янської Сталі Артур Даніелян.
- Нагадаємо, що Дьємерсі Мбокані є найдорожчим придбанням Динамо. За перехід форварда кияни заплатили Андерлехту 11 мільйонів євро.
- Загалом за "біло-синіх" Мбокані забив 31 м'яч у 77 поєдинках. У складі Динамо Мбокані ставав чемпіоном України (2014/15), двічі володарем Кубка України (2013/14, 2014/15), а також Суперкубка України (2016/17).