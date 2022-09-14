Дякую ЗСУ, ТрО та всім, хто зараз у контрнаступі, новини з фронту теж додають сил, – Бущан
Джерело:інстаграм Георгія Бущана
Голкіпер збірної України та київського Динамо Георгій Бущан переніс операцію. Та навіть на лікарняному ліжку він не забув подякувати тим, хто оберігає нашу країну.
Георгій Бущан отримав ушкодження у матчі проти Фенербахче. Та, попри це, дограв матч до фінального свистка. І лише після цього відправився на огляд до медиків. Лікарі діагностували пошкодження заднього рогу раніше зшитого меніска.
Варте уваги Перші 3 дні не спала, не їла, – інтерв'ю з Харлан про розлуку з батьками, війну та Зеленського
У понеділок, 12 вересня, футболісту зробили операцію. За прогнозами клубного медперсоналу, термін відновлення голкіпера після операції складе щонайменше один місяць.
"Невдач не уникнути. Це правда життя. Але кожен з нас повинен намагатися зробити так, щоб вдалих днів у житті було більше. З цією думкою прокинувся після операції. Все добре. Дякую всім за теплі слова", – написав Бущан після операції.
А також подякував українським захисникам, які воюють на фронті.
"Окремо дякую ЗСУ, ТрО та всім, хто зараз у контрнаступі. Новини з фронту теж додають сил", – написав футболіст.