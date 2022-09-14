Дякую ЗСУ, ТрО та всім, хто зараз у контрнаступі, новини з фронту теж додають сил, – Бущан

Голкіпер збірної України та київського Динамо Георгій Бущан переніс операцію. Та навіть на лікарняному ліжку він не забув подякувати тим, хто оберігає нашу країну.

Георгій Бущан отримав ушкодження у матчі проти Фенербахче. Та, попри це, дограв матч до фінального свистка. І лише після цього відправився на огляд до медиків. Лікарі діагностували пошкодження заднього рогу раніше зшитого меніска.

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У понеділок, 12 вересня, футболісту зробили операцію. За прогнозами клубного медперсоналу, термін відновлення голкіпера після операції складе щонайменше один місяць.

"Невдач не уникнути. Це правда життя. Але кожен з нас повинен намагатися зробити так, щоб вдалих днів у житті було більше. З цією думкою прокинувся після операції. Все добре. Дякую всім за теплі слова", – написав Бущан після операції.

А також подякував українським захисникам, які воюють на фронті.

"Окремо дякую ЗСУ, ТрО та всім, хто зараз у контрнаступі. Новини з фронту теж додають сил", – написав футболіст.