Відповідальна ноша: ще дві українські бригади арбітрів отримали призначення на єврокубки

Віталій Романов та Олексій Деревинський отримали нагоду здобути міжнародного досвіду. Арбітри попрацюють на ранній стадії єврокубків.

Українські рефері розсудять матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Наші судді будуть залучені у матчі з далеко не зірковими командами.

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"Синьо-жовте" правосуддя

Українські арбітри потроху отримають призначення на поєдинки, які відбувають на міжнародній арені. Зокрема, раніше Віктор Копієвський отримав нагоду розсудити матч першого відбіркового туру до Ліги чемпіонів між словацьким Слованом та люксембурзьким Есперанжем, який закінчився з рахунком 1:1. У тому матчі Копієвський ні в чому собі не відмовляв, оскільки продемонстрував на дві команди 9 жовтих карток та одну червону.

Віктор передав естафету іншим українським арбітрам, яким також випав шанс попрацювати у єврокубках, хоча у турнірі значно нижчим за класом. Таким чином, Віталій Романов вершитиме правосуддя на поєдинку-відповіді між естонським Пайде і командою Б-36 з Фарерських островів (перший матч 0:0). На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак та Володимир Висоцький. Четвертий суддя – Микола Балакін.

Олексій Деревинський, якому асистуватимуть Віктор Матяш та Олександр Жуков, а резервним рефері буде Ярослав Козик, розсудить матч-відповідь між чорногорським Арсеналом і вірменським Алашкертом. Обидва матчі відбудуться в рамках першого кваліфікаційного раунду до Ліги конференцій та пройдуть 20-го липня.

Полтавська Ворскла стартує з другого відбіркового туру в ЛК, де зустрінеться з переможцем пари ДАК (Словаччина) – Діла Горі (Грузія). Київське Динамо ж розпочне свій шлях з третього раунду.