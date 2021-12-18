Два технічні нокаути: українські боксери Хегай, Митрофанов і Сіренко здобули впевнені перемоги

У Броварах у рамках вечору боксу K2 Promotions Ukraine у ринг вийшли відразу декілька українських боксерів. Перемогли здобули Владислав Сіренко та Дмитро Митрофанов.

Вечір боксу розпочався з повернення Олександра Спірка, який не бився 6 років. Донеччанин впевнено переміг Євгена Кондратенка.

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Згодом у ринзі з'явився українець Ігор Шевадзуцький, який в шестираундовому бою переміг поляка Каміла Соколовського.

Важка перемога Чоботаря

10-й бій на професійному ринзі провів перспективний боксер промоутерської компанії K2 Promotions Ukraine Василь Чоботар.

Одесит у непростому 10-раундовому бою переміг казахстанця Сагадата Рахманкула.

Судді віддали Чоботарю перемогу одноголосним рішенням суддів, хоча протягом свого бою домінував саме Рахманкул.

Повернення Хегая

Вперше із січня 2020 року на ринг вийшов Арнольд Хегай. Українець бився вперше після поразки Стівену Фултону в поєдинку за право зустрітися з чемпіоном світу за версією WBO.

Хегай зустрічався з досвідченим аргентинцем Вісенте Родрігесом. Українець контролював бій, хоча обидва боксери подекуди діяли досить грубо.

У підсумку Хегай здобув перемогу рішенням суддів.

Легка звитяга Митрофанова

Український боксер Дмитро Митрофанов здобув 12-у перемогу на профі-ринзі. У Броварах Дмитро побив казахстанця Берікбая Нурімбетова.

Бій тривав усього два раунди. Митрофанов від старту бою активно атакував суперника. Казахстанець не вийшов на третій раунд, зазнавши травми руки.

Відеоогляд бою Митрофанова

Головна подія андеркарду

У головній події андеркарду поєдинку Денис Берінчик – Іса Чанієв зустрічалися українські важковаговики Владислав Сіренко та Андрій Руденко.

Рефері зупинив бій у 6-у раунді й Сіренко виграв поєдинок технічним нокаутом. Для непереможного Сіренка це 17-а поспіль перемога на професійному ринзі.

Сіренко – Руденко відеоогляд