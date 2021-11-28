Два нокдауни, закривавлений Теофімо та сльози чемпіона: відеоогляд бою Лопес – Камбосос

Теофімо Лопес більше не абсолютний чемпіон світу у легкій вазі. Американець втратив титули у бою з Джорджем Камбососом.

У бою було все, але не було нокауту

У поєдинку Джордж Камбосос – Теофімо Лопес було майже все – нокдауни, кров, емоції боксерів закривавлений канвас та сльози чемпіона. Єдине, чого не було у протистоянні – нокауту.

Детальніше Помста за Ломаченка: Камбосос сенсаційно розбив Лопеса та відібрав титули

На кону стояли чемпіонські титули, які американець у 2020 році відібрав у Василя Ломаченка. Однак вже перший захист поясів закінчився для Теофімо провалом.

Вже у першому раунді Лопес побував на канвасі. Американець помстився супернику, відправивши його у нокдаун у 10-му раунді. Боксери видали класний поєдинок.



Лопес побував у нокдауні / Фото twitter.com/MatchroomBoxing

Кров Лопеса по усьому рингу

Потужні удари Камбососа залишились на обличчі опонента – розсічення та закривавлене обличчя бійця з США. Кров боксерів залишилась на одязі спортсменів та канвасі.

За роздільним рішенням суддів перемогу здобув Джордж Камбосос. Австралієць відібрав титули у суперника. Лопес із іронічною посмішкою сприйняв такий результат, а Камбосос зі сльозами на очах радів успіху. Американець не погодився із перемогою.

Реваншу може не бути . В угоді бою не було опції другого поєдинку. Тому Лопесу слід сподіватись, що австралієць захоче вдруге вийти проти нього на ринг. Камбосос заговорив про другий двобій, але вже на його території в Австралії.

Відеоогляд бою