Двоє гравців Динамо увійшли в збірну туру Юнацької ліги УЄФА

Успішна гра Динамо U-19 у матчі 2-го туру Юнацької Ліги УЄФА проти Баварії (4:0) не залишилася непоміченою фахівцями.

Два гравці київської команди – півзахисники Самба Діалло і Назар Волошин – були включені в символічну збірну туру за підсумками всіх зіграних матчів. Примітно, що Динамо стало єдиним клубом, який представлений в ній відразу двома футболістами.

Як це було Динамо розбомбило Баварію у Юнацькій лізі УЄФА, забивши 4 голи