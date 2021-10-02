Двоє гравців Динамо увійшли в збірну туру Юнацької ліги УЄФА
2 жовтня 2021 , 11:48Читать новость на русском
Джерело:ФК Динамо
Успішна гра Динамо U-19 у матчі 2-го туру Юнацької Ліги УЄФА проти Баварії (4:0) не залишилася непоміченою фахівцями.
Два гравці київської команди – півзахисники Самба Діалло і Назар Волошин – були включені в символічну збірну туру за підсумками всіх зіграних матчів. Примітно, що Динамо стало єдиним клубом, який представлений в ній відразу двома футболістами.
Як це було Динамо розбомбило Баварію у Юнацькій лізі УЄФА, забивши 4 голи
- Нагадаємо, що Діалло відзначився дублем у ворота Баварії, а Волошин забив один м'яч.
- Юнацька команда киян вдало стартувала в турнірі, обігравши Бенфіку і Баварію.