Два гравці Шахтаря потрапили до символічної збірної тижня Ліги чемпіонів

В Лізі чемпіонів зіграли перші матчі раунду плей-офф кваліфікації. За шість путівок до групового етапу змагаються 12 команд, серед яких і донецький Шахтар. Одразу два гравці "гірників" за підсумками першого матчу потрапили до символічної збірної тижня за версією SofaScore

У плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Шахтарю випало грати проти Монако. Перший матч відбувся 17 серпня на виїзді. Шахтар дещо неочікувано переміг завдяки голу Педрінью.

Детальніше Шахтар завдяки шедевру Педрінью сенсаційно переміг Монако в Лізі чемпіонів: відео

Однак справжнім героєм цього матчу став воротар "гірників" Анатолій Трубін. Він здійснив шість сейвів, не пропустивши жодного голу. І його надійна гра у воротах і дозволила команді відсвяткувати перемогу.

Портал SofaScore визнав Трубіна найкращим гравцем Шахтаря в цьому матчі з оцінкою 8,6. Завдяки цьому Трубін потрапив до символічної збірної тижня. При цьому що жоден з футболістів інших команд не набрав вищий бал за українського воротаря.

Варто додати, що в символічну збірну потрапив і захисник Шахтаря Марлон. Його оцінка за ей матч склала 8,3. Це третя оцінка серед усіх гравців в символічній збірній.

Team of the Week provided by SofaScore LiveScore

Тепер на Шахтар очікує матч-відповідь проти Монако. Гра відбудеться 25 серпня в Харкові на ОСК "Металіст".